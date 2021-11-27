وذكرت تقارير أنّ رئيس النادي اندريا انييلي ونائبه بافل نيدفيد إضافة للمدير الرياضي السابق والمدير الحالي لتوتنهام فابيو باراتيتشي سيكونون من الأشخاص الذين ستستمع إليهم الشرطة في هذا الموضوع.

وقالت ممثلة للادعاء في وقت لاحق إنّ شرطة الأموال العامة الإيطالية فتشت مكاتب نادي يوفنتوس في مدينتي تورينو وميلانو بحثاً عن وثائق تتعلق بصفقات بيع وشراء اللاعبين خلال الفترة ما بين 2019 و2021.



وقالت نا ماريا لوريتو ممثلة الادعاء في تورينو في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الجمعة إنّ التحقيقات هدفها البحث عن أدلة على ادعاءات بقيام كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير تتعلق بصفقات وهمية لم تتم.



وأضافت: "التحقيقات تطال العديد من صفقات بيع وشراء اللاعبين والخدمات التي قدمها بعض العملاء في هذا السياق".

ولم تعلق إكسور ويوفنتوس على ما ورد في البيان عندما طلبت رويترز منهما ذلك.



وقال الادعاء العام في إيطاليا الشهر الماضي إنه فتح تحقيقاً في عدد من صفقات بيع وشراء اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.



وأوضح يوفنتوس في سبتمبر الماضي أنّ هيئة الرقابة على الأسواق في البلاد تدقق في الإيرادات التي حصل عليها من صفقات تعاقدات اللاعبين.