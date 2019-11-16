اضطر الحكم الإيطالي أورساتو إلى إيقاف مباراة رومانيا والسويد في تصفيات يورو 2020 بسبب صيحات عنصرية تعرّض لها ألكسندر إساك لاعب منتخب السويد والملقب بخليفة إبراهيموفيتش.

وتحدث أورساتو مع إساك في الدقيقة 81 بشأن سماعه لبعض الصيحات "الشاذة" ومن ثم ذهب إلى الحكم الرابع ليعطيه بعض التعليمات الخاصة بالمشجعين قبل أن يعود ليأمر بمتابعة المباراة.

وقال إساك المولود في السويد من أبوين من إريتيريا: "سألت الحكم فقط إن سمع شيئاً، وبعد دقيقتين أوقف المباراة قائلاً لي إنّه سمع شيئاً".

وأضاف لاعب ريال سوسيداد الإسباني: "سألني إذا كنت أريد إيقاف المباراة، أجبته لا، أنت لا تحتاج للقيام بذلك"، مشيراً إلى انزعاجه من صدور هذه التصرفات.

وطالب إساك (20 عاماً) بعدم إعارة أي أهمية لهذه الأفعال الغبية قائلاً: "دائماً هناك أغبياء، الأفضل عدم منحهم الأهمية التي يبحثون عنها".

وشارك إساك في الدقيقة 78 من المباراة التي انتهت بفوز بلاده 2-0، إذ ضمنت السويد التأهل إلى يورو 2020 رسمياً أمس الجمعة.

وتكرّرت الأفعال العنصرية بكثرة مؤخراً خاصة بعد حادثة للإيطالي الشهير ماريو بالوتيلي في الدوري الإيطالي.