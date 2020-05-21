حوار خاص مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي من قبل beIN SPORTS May 21, 2020 23:49 2:29 دقيقة تطرق المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي في حوار خاص مع مراسل "beIN SPORTS" في تونس، نافع بن عاشور، لعدة جوانب من أهمها حديثه عن آثار وباء كورونا وانفتاحه على مواصلة التجربة على رأس المنتخب الليبي. فوزي البنزرتي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة شالكه يخسر جهود توديبو وحارث 1:53 دقيقة هاجس كورونا وعودة التدريبات في الدوري الإنكليزي 3:13 دقيقة ماذا في عقد مارتينيز الجديد مع منتحب بلجيكا؟ 1:14 دقيقة زيدان يؤكد جاهزية فريقه ذهنياً وبدنياً 1:11 دقيقة باخ يتحدث عن مصير الأولمبياد 0:36 دقيقة تشيلسي يسمح لكانتي بالتغيب عن التدريبات 3:06 دقيقة ما هي آخر أخبار عودة الدوري الإيطالي؟ 0:35 دقيقة تشيلسي يجدد عقدي جيرو وكاباييرو 1:06 دقيقة مونديال 2022 سيكون "في متناول الجميع" 0:53 دقيقة أدوريز يعلن اعتزاله