حصاد 2021: الكرة الإفريقية تشهد عاماً حافلاً مع انتخاب إدارة جديدة من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 17:33 2:58 دقيقة عاش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عامًا حافلاً بالمناورات السياسية خصوصاً مع انتخاب إدارة جديدة. تقارير إخبارية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الشكوك تحيط بجاهزية منتخب الكاميرون 0:28 دقيقة منتخب سوريا يؤكد إقامة معسكره في قطر 1:03 دقيقة كلايفرت يعارض فكرة إقامة المونديال كل عامين 0:42 دقيقة رانييري ينفي أنه قلل من الاحترام لمنتخب نيجيريا 2:58 دقيقة رئيس جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2:54 دقيقة هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ 4:46 دقيقة مانشستر سيتي يقتنص فوزاً صعباً من أرسنال 1:53 دقيقة كلوب يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب "كورونا" 3:32 دقيقة أجمل أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2021 1:33 دقيقة انطلاقة قوية لإسبانيا في كأس رابطة المحترفين