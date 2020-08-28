جماهير نيولز أولد بويز تطلب ود ميسي من قبل beIN SPORTS August 28, 2020 15:42 2:08 دقيقة شهدت مدينة روساريو الأرجنتينية، مظاهرة لعشاق نادي نيولز أولد بويز كان الهدف منها توصيل رسالة إلى ليونيل ميسي بالعودة إلى الفريق. تقارير إخبارية نيولز أولد بويز ميركاتو الدوري الإسباني ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة تقارير: إمكانية انتقال سواريز إلى يوفنتوس 4:38 دقيقة تعرف على آخر تطورات رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة 2:08 دقيقة جماهير نيولز أولد بويز تطلب ود ميسي 0:36 دقيقة سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة ! 0:50 دقيقة مكيني على أعتاب الانضمام لصفوف يوفنتوس 0:22 دقيقة ترامب ينتقد احتجاجات لاعبي الـNBA 0:38 دقيقة إبراهيموفيتش يؤكد استمراره مع ميلان 0:50 دقيقة تياغو سيلفا رسمياً في تشيلسي 2:11 دقيقة ليون يرنو للتألق محلياً 0:38 دقيقة كريستال بالاس يتعاقد مع "إيزي"