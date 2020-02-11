جماهير الترجي تطالب فريقها بالعودة باللقب من قبل beIN SPORTS February 11, 2020 21:20 2:10 دقيقة وسط ترقب كبير من الجماهير الحمراء والصفراء، سافرت بعثة الترجي باتجاه الدوحة لمواجهة الزمالك المصري في السوبر الافريقي بهدف العودة الفريق متوجا بلقب أضاعه العام الماضي في مواجهة الرجاء المغربي. تقارير إخبارية كأس السوبر الإفريقي الترجي التونسي -آخر الفيديوهات 2:10 دقيقة جماهير الترجي تطالب فريقها بالعودة باللقب 1:32 دقيقة بعثة الزمالك تصل الدوحة لمواجهة الترجي 0:24 دقيقة يوفنتوس يمّدد عقد تشيزني 0:39 دقيقة القادسية الكويتي يعود بالفوز من ملعب الرفاع 0:51 دقيقة الفيفا يوافق على استقالة اتحاد الكرة العراقي 4:08 دقيقة تعادل مثير بين النصر والسد 0:39 دقيقة ديمبيلي سيغيب لنحو ستة أشهر 4:08 دقيقة الدحيل يبدأ المشوار بفوز مهم على برسيبوليس 0:31 دقيقة خسارة ثقيلة للعين على أرضه 11:52 دقيقة موجز الأخبار