جمال سالم يطالب بمنح الهلال لقب الدوري السوداني April 10, 2020 09:07 1:54 دقيقة قال جمال سالم حارس مرمى الهلال السوداني إنه يتدرب بشكل منتظم وإن كان ذلك لا يعوض التدريبات الجماعية في انتظار العودة للمنافسة، مطالبا بإلغاء الموسم الحالي ومنح فريقه الهلال لقب الدوري. مقابلات -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة تقارير: سوسييداد أول نادٍ إسباني سيستأنف تدريباته 0:37 دقيقة مارتينيز وبرشلونة: حرب المفاوضات بدأت مع إنتر 0:43 دقيقة هل يعود كوتينيو إلى الدوري الإنكليزي؟ 0:41 دقيقة نجل دالغليش يشعر بالامتنان الكبير لرسائل الدعم 4:31 دقيقة تأجيل نصف نهائي أبطال افريقيا وكأس الاتحاد 0:44 دقيقة ليستر يؤكد استمراره في دفع الرواتب 0:59 دقيقة إنفانتينو يحذّر من التسرع في استئناف النشاط الكروي 0:40 دقيقة أولمبياد طوكيو" غاسول يريد المشاركة بسن الـ٤١ 3:05 دقيقة حمد الله يحثّ الجميع على احترام الإجراءات الصحية 0:43 دقيقة سارابيا: "التغلب على كورونا هو النصر الحقيقي"