تيديسكو يتأهب لاختباره الأول مع منتخب بلجيكا من قبل beIN SPORTS March 24, 2023 14:20 1:17 دقيقة قبل مواجهة السويد في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، قال دومينيكو تيديسكو مدرب المنتخب البلجيكي إنه متعطش لتحقيق الفوز مع الشياطين الحمر. فيما تحدث لاعب المنتخب كيفن دي بروينه عن اللاعبين الجدد، وتوقع مواجهة صعبة. تقارير إخبارية منتخب بلجيكا دومينيكو تيديسكو -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة هودسون يقود تدريبات كريستال بالاس للمرة الأولى 0:39 دقيقة توتنهام يعود إلى التدريبات في ظل غياب كونتي 2:56 دقيقة المنتخب الإيراني يُدشن لمرحلة جديدة مع مدرب وطني 1:26 دقيقة فينيسيوس: "من الصعب تخيل أنشيلوتي مدرباً للبرازيل" 1:17 دقيقة تيديسكو يتأهب لاختباره الأول مع منتخب بلجيكا 3:09 دقيقة مواجهة مرتقبة بين فرنسا وهولندا 0:26 دقيقة المنتخب المصري من أجل تحقيق الفوز أمام مالاوي 3:00 دقيقة منتخب موريتانيا يتأهب لمواجهة الكونغو الديمقراطية 3:15 دقيقة "ديربي" عربي بنكهة إفريقية بين تونس وليبيا 2:49 دقيقة احتفال أرجنتيني صاخب وميسي يواصل كتابة التاريخ