وسجّل أهداف نسور قرطاج كل من إلياس السخيري (39) وسيف الدين الجزيري (48) و(90+3) ومحمد دراغر (51) وأنيس بن سليمان (84) في حين وقّع مؤيد اللافي (21) و(54) هدفي "فرسان المتوسط".

وبذلك فقدت ليبيا حظوظها في التأهل إلى نهائيات "كان 2021" إذ تجمّد رصيدها عند 3 نقاط في المركز الأخير.

أما تونس المتأهلة سلفاً فقد رفعت رصيدها إلى 13 نقطة في الصدارة.

عبور غينيا الاستوائية

وضمن ذات المجموعة، حسمت غينيا الاستوائية بطاقة العبور الثانية لمصلحتها بفوزها على ضيفتها تنزانيا بهدف دون رد.

ورفعت غينيا الاستوائية رصيدها إلى 9 نقاط في المركز الثاني وبلغت نهائيات البطولة القارية إذ تبتعد بفارق خمس نقاط عن تنزانيا الثالثة.