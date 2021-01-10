فينيسيوس افتتح التسجيلَ عند الدقيقة 24 وعاد اللاعبُ ذاتُه ليوقعَ على الثنائية في الدقيقة 30، بعدها بدقيقتين وسع لوكاس مورا النتيجة إلى ثلاثية وعاد فينيسيوس ليكملَ الهاتريك مسجلاً الرابعَ لفريقه عند الدقيقة 37، واختتم ألفي ديفاين (16 عاماً) خماسية فريقِه بعد مرور ساعةٍ من اللعب ليصبحَ أصغرَ لاعبٍ يحرزُ هدفاً في تاريخ النادي اللندني.

