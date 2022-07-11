وكان نجم المنتخب الإنكليزي ومانشستر يونايتد سابقا قد وصل إلى مطار دالاس الدولي تزامنا مع التقارير التي تحدثت عن توصله لاتفاق من أجل تدريب الفريق الذي لعب بقميصه لمدة موسمين.

يذكر أن روني كان قد ترك تدريب فريق ديربي كاونتي بعد ثمانية عشرا شهرا معه.

