

ومن المرتقب أن يحلَّ تشابي ألونسو محل ماركو روزه الذي سيغادر الفريق ليتولى تدريب بوروسيا دورتموند الموسم المقبل.



ويتولى ألونسو تدريب فريق الصف الثاني بنادي ريال سوسييداد وذلك بعد مسيرةٍ حافلة كلاعب شهدت تتويجه محلياً وأوروبياً مع ليفربول الإنكليزي وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، هذا في الوقت الذي أكدت فيه إدارة النادي أنها لن تعلق على ما ذكرته التقارير وإنما ستعلن عن الخبر عند التوصل لشيء يمكن الإعلان عنه.