سجّل أهداف قطر، أكرم عفيف (48) والمعز علي (53) وحسن الهيدوس (63 من ركلة جزاء) ولبنما رولاندو بلاكبيرن (51 و58) وإريك ديفيس (79 من ركلة جزاء).

وانطلقت المباراة بعد ساعتين من موعدها الأصلي بسبب هطول أمطار رعدية غزيرة على أرضية ملعب "بي بي في آي" في مدينة هيوستن الأميركية.

أولى فرص الشوط الأول جاءت للعنابي عندما راوغ عبد الكريم حسن الدفاع البنمي ببراعة وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق عارضة الحارس لويس ميخيا (14) قبل أن يرد المنتخب البنمي بتسديدة لخوسيه لويس رودريغيز من خارج المنطقة تألق الحارس مشعل برشم في التصدي لها (25).

وفي الدقيقة 31 أضاع المعزعلي فرصة تسجيل هدف التقدم لقطر عندما تواجه مع الحارس البنمي الذي تمكن من التصدي لكرته قبل أن ينقذ مرماه مجدداً في الدقيقة 35 بالتصدي لمحاولة ثانية للمعز علي الذي انفرد وسدد بقوة به اثر كرة عرضية متقنة من أكرم عفيف.

وفي غضون خمس دقائق منذ صافرة بداية الشوط الثاني، تقدم العنابي بهدف جميل لأكرم عفيف بتسديدة على الطائر (48) قبل أن يعادل المنتخب البنمي سريعاً عبر رأسية لرولاندو بلاكبيرن مستغلاً عرضية أمام مرمى الحارس برشم (51).

ولم تدم فرحة لاعبي المنتخب البنمي طويلاً إذ استطاع المنتخب القطري أن يستعيد التقدم عندما تلقى المعز علي كرة بينية بالعمق من أكرم عفيف فتوغل داخل منطقة الجزاء وأطلقها قوية في الشباك (53)، لكن بلاكبيرن أدرك التعادل مجدداً لبنما (58).

وفي الدقيقة 63 استعاد العنابي التقدم من ركلة جزاء ترجمها القائد حسن الهيدوس إثر إعاقة أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء البنمية، لكن المنتخب البنمي فرض التعادل مجدداً من ركلة جزاء نفذها إريك ديفيس (79) اثر تدخل عبد الكريم حسن على أبيديل أيارزا.

ويواجه المنتخب القطري يوم الأحد المقبل غرينادا في الجولة الثانية، ثم هندوراس يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة.

وتعتبر البطولة بمثابة خطوة جديدة في تحضيرات المنتخب القطري لكأس العالم FIFA قطر 2022™ حيث يواصل أبطال آسيا مواجهة منافسين من مختلف أرجاء العالم بعد مشاركتهم في كوبا أميركا في نسختها قبل الماضية، قبل الظهور في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.