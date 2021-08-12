وبات منتخب قطر الذي وصل إلى نصف نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية في المركز الثاني والأربعين عالمياً بعد أن كان في المركز الثامن والخمسين في تصنيف أواخر أيار/مايو الفائت.
وذلّل أبطال آسيا الفارق مع المنتخبات الآسيوية المتقدمة في التصنيف مثل اليابان الأولى آسيوياً (24 عالمياً) وإيران (26 عالمياً) وأستراليا (35 عالمياً) وكوريا الجنوبية (36 عالمياً).
وأتى المنتخب السعودي في المركز السادس آسيوياً و61 عالمياً تلاه منتخب الإمارات 68 والعراق 70 والصين 71 وعمان 79 وسوريا 80 عالمياً.
وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية فقد تصدر منتخب السنغال (21 عالمياً) ومن ثم تونس 28 والجزائر 30 والمغرب 32 ونيجيريا 34 ومصر 46 عالمياً.
ونال منتخب إيطاليا مكافأة الفوز ببطولة أمم أوروبا يورو 2020 وبات في المركز الخامس عالمياً فيما استمر منتخب بلجيكا في الصدارة وتقدمت البرازيل للمركز الثاني أمام فرنسا الثالثة وإنكلترا الرابعة.
وكان من اللافت تقدم أميركا المتوجة بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 10 مراكز لتصبح في المركز العاشر عالمياً.