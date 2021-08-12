وبات منتخب قطر الذي وصل إلى نصف نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية في المركز الثاني والأربعين عالمياً بعد أن كان في المركز الثامن والخمسين في تصنيف أواخر أيار/مايو الفائت.

تصنيف العنابي عالمياً لشهر أغسطس 2021 🇶🇦👇 pic.twitter.com/f75N6eYAXo — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) August 12, 2021

وذلّل أبطال آسيا الفارق مع المنتخبات الآسيوية المتقدمة في التصنيف مثل اليابان الأولى آسيوياً (24 عالمياً) وإيران (26 عالمياً) وأستراليا (35 عالمياً) وكوريا الجنوبية (36 عالمياً).

🇶🇦 ارتقاء كبير للمنتخب القطري @QFA

🇧🇪 صدارة بلجيكا تتواصل 🔝

🇮🇹 تقدّم أبطال أوروبا مركزين

🇦🇷 لقب كوبا أمريكا يصعد بالأرجنتين

🇺🇸 عودة الولايات المتحدة إلى العشرة الكبار ⬆️



🆕 تعرّفوا على #التصنيف_العالمي 🌍https://t.co/BtFnC5rZCh pic.twitter.com/MMg4rq1yFb — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) August 12, 2021

وأتى المنتخب السعودي في المركز السادس آسيوياً و61 عالمياً تلاه منتخب الإمارات 68 والعراق 70 والصين 71 وعمان 79 وسوريا 80 عالمياً.

وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية فقد تصدر منتخب السنغال (21 عالمياً) ومن ثم تونس 28 والجزائر 30 والمغرب 32 ونيجيريا 34 ومصر 46 عالمياً.

ونال منتخب إيطاليا مكافأة الفوز ببطولة أمم أوروبا يورو 2020 وبات في المركز الخامس عالمياً فيما استمر منتخب بلجيكا في الصدارة وتقدمت البرازيل للمركز الثاني أمام فرنسا الثالثة وإنكلترا الرابعة.

وكان من اللافت تقدم أميركا المتوجة بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 10 مراكز لتصبح في المركز العاشر عالمياً.