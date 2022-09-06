تشيفيرين يدعم الملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 من قبل beIN SPORTS September 6, 2022 13:07 0:45 دقيقة قال ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه سيقدّم الدعم اللازم للملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 مشيرا إلى أنه متأكد من فوز ملفهما بتنظيم البطولة العالمية. تقارير إخبارية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة نانت يعود إلى الواجهة الأوروبية بعد غياب طويل 3:06 دقيقة فنربهتشه يستهلّ مشواره القارّي بملاقاة دينامو كييف 2:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال سوسييداد 2:36 دقيقة معرض فوتوغرافي لتوثيق البطولات التي استضافتها قطر 0:33 دقيقة سابالينكا وشفيونتيك إلى نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 1:01 دقيقة سانيه: "فخور بزملائي" 1:11 دقيقة ليفاندوفسكي: "من المهم الفوز بنتيجة كبيرة" 1:25 دقيقة غريزمان يتحدّث عن الهدف الذي سجله في شباك بورتو 3:53 دقيقة ريشارليسون يقود توتنهام للفوز على مارسيليا 4:50 دقيقة غريزمان يقود أتليتيكو مدريد لفوز مثير على بورتو