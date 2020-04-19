وانضم تشافي إلى مبادرة لاقت صدىً واسعاً من قائد السد حسن الهيدوس شارك بها معظم لاعبي منتخب قطر الأول والعديد من محترفي الدوري القطري.

وأعلن السد اليوم الأحد في حسابه الرسمي عبر موقع تويتر على الإنترنت: " تشافي هيرنانديز مدرب الزعيم يتنازل عن جزء من راتبه دعماً للجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر".

ولم يذكر حامل لقب الدوري القطري النسبة التي تنازل عنها تشافي الذي كان مرشحاً لتدريب برشلونة بداية السنة الحالية، بينما أكدت صحيفة آس الإسبانية أنها تبلغ قرابة 40 بالمئة من راتبه.

وسبق وأن كان تشافي من أوائل المبادرين للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا إذ تبرع بقرابة مليون يورو رفقة زوجته لدعم الأجهزة الطبية في إسبانيا.

وتعد إسبانيا من أكثر دول العالم تضرراً بانتشار فيروس كورونا والذي تسبب بإيقاف النشاطات الرياضية في معظم دول العالم.