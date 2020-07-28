تشافي يؤكد "هدفي الرئيسي دائما هو تدريب برشلونة" من قبل AFP July 28, 2020 11:56 1:12 دقيقة يراود حلم تدريب برشلونة نجم البلوغرانا السابق تشافي هرنانديز الذي يواصل مشروعه مع فريق السد القطري بثبات. تشافي هرنانديز جوسيب ماريا بارتوميو الدوري الإسباني برشلونة السد القطري كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة ماذا قال رافانيللي عن مواجهة يوفنتوس وليون ؟ 0:41 دقيقة يوفنتوس يكشف عن طبيعة إصابة ديبالا 1:27 دقيقة فياريال يقدّم مدربه الجديد "إيمري" لوسائل الإعلام 2:23 دقيقة بيانيتش وأرتور بين التألق والأفول 1:48 دقيقة رغم تتويجه بلقب الكالتشو مستقبل ساري غامض 2:07 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين الدفاع الحسني والرجاء 0:27 دقيقة كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في الموسم 2:52 دقيقة فولهام يأخذ الأسبقية على حساب كارديف 0:37 دقيقة تعيين خافي غراسيا مدرباً لفالنسيا 2:12 دقيقة كريستيانو رونالدو يستمر في تطويع الأرقام القياسية