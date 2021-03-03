ترقب في إيطاليا حول المكان الذي سيستضيف اليورو من قبل beIN SPORTS March 3, 2021 15:38 3:55 دقيقة حالة من الترقب تسود إيطاليا حول المكان الذي سيستضيف يورو 2020 لكن المتابعين لكرة القدم يعتقدون أن روما ستحتضن مباريات المنتخب في الدور الأول. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا يورو 2020 إيطاليا -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة ترقب في إيطاليا حول المكان الذي سيستضيف اليورو 3:38 دقيقة نجوم يافعة ستكون تحت المجهر في اليورو 2:38 دقيقة بلباو جاهزة وإسبانيا منافس جدي على اللقب 6:20 دقيقة المشهد الختامي ليورو 2020 سيكون على مسرح ويمبلي 2:43 دقيقة البرتغال للحفاظ على مكانتها في القارة العجوز 3:03 دقيقة ترسانة من اللاعبين المميزين في المنتخب الفرنسي 5:08 دقيقة لوجستياً بريطانيا غير قادرة على استضافة اليورو 3:17 دقيقة كوبا أميركا: البرازيل تسعى للحفاظ على لقبها 3:26 دقيقة البرازيل تعول على نجمها البار 3:35 دقيقة بعد وصافات عدة... ميسي يطمح للتاج في بلاده