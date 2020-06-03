

وأبدى بيرهوف في حديثه للصحافة سعادتَه بالمستويات التي يقدمها مؤخراً مولر مع فريقه بايرن ميونيخ لكنه ذكّر في الوقت نفسه بقرار مدرب المنتخب يواخيم لوف في وقت سابق باستبعاد الثلاثي توماس مولر وجيروم بواتينغ وماتس هوميلس رغبة منه في تجديد الصفوف.

مولر البالغ ثلاثين عاماً كان قد مثل المانشافت في مائة مباراة دولي سجل فيها ثمانية وثلاثين هدفاً وتوج مع ألمانيا بكأس العالم ألفين وأربعة عشر وحلّ ثالثاً مع "الماكينات" في نسخةَ ألفين وعشرة قبل أن يخرج رفقة المنتخب بطريقة مخيبة للآمال في مونديال ألفين وثمانية عشر وهو ما دفع لوف لاتخاذ قرار استبعاد اللاعبين كبار السن.

