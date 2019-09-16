التقرير يؤكد أن قناة القرصنة beoutQ تقوم بنقل البث باستخدام أقمار صناعية تمتلكها وتشغّلها "عربسات" وقد تم نشر محتويات التقرير بالكامل على المواقع الإلكترونية لأصحاب الحقوق لتوفير الشفافية حول حقائق القضية ولإظهار الخطورة التي ينظر بها أصحاب الحقوق حول العالم إلى هذه المسألة.

كما دعا البيان، جميع الاتحادات وأصحاب الحقوق، عربسات وجميع مزودي خدمات الأقمار الصناعية، إلى وقف توفير منصة للقرصنة لما يسببه ذلك من ضرر ليس فقط للجهات المرخص لها شرعياً ولكن أيضاً لعشاق الرياضة والرياضيين والرياضات التي يتم انتهاك حقوقها.

وجاء نص البيان على النحو التالي

نحن كأصحاب الحقوق للأحداث الرياضية التي تحظى بمتابعة عالمية، والتي تم الاعتداء عليها بطريقة ممنهجة وبشكل واسع من قبل شركة BeoutQ للبث التلفزيوني، فقد قمنا بتكليف شركة رائدة في هذا المجال وهي مارك مونيتور MarkMonitor من أجل القيام بعمل بحث وإصدار تحليل فني تفصيلي ومستقل حول أسلوب عمل BeoutQ.

ويؤكد التقرير دون أي شك أن البث المقرصن الذي قامت به BeoutQ، تم باستخدام البنية التحتية للقمر الصناعي المملوك من قبل عرب سات، ويتم اليوم نشر تفاصيل هذا التقرير بالكامل على مواقع أصحاب هذه الحقوق التجارية من أجل تقديم الحقائق حول هذه الحالة بشفافية، وتأكيد جدية تعاملنا مع هذه الحالة كأصحاب الحقوق العالمية.

وكما قمنا بالإعلان سابقاً، فقد عانينا في محاولات تقديم شكوى رسمية ضد BeoutQ في المملكة العربية السعودية، وفي حين أننا تلقينا تقارير تشير إلى توقف بث BeoutQ حالياً، إلا أننا نطالب عرب سات وكافة مقدمي خدمات البث الفضائي لإيقاف، والموافقة اعتباراً من الآن على منع تقديم منصة للقرصنة، والتي تتسبب بالأذية ليس فقط للذين حصلوا على الحقوق الشرعية والجماهير واللاعبين، بل أيضاً للرياضة التي تتعرض للانتهاك.

وسيشكل منع الحصول على خدمات البث خطوة كبيرة في مجال إيقاف BeoutQ، ونحن جميعاً بشكل فردي وجماعي، سنواصل التزامنا بإنهاء القرصنة ضد الرياضة العالمية.