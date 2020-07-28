بيانيتش وأرتور بين التألق والأفول July 28, 2020 09:04 2:23 دقيقة أضافت المساهمة القيمة لـ"بيانيتش" في تتويج يوفنتوس مشهدا آخر من علامات التناقض الموجودة مع وضعية أرتور الذي بدا خارج حسابات برشلونة منذ تأكد رحيله رسميا إلى مدينة تورينو. تقارير إخبارية بيانيتش برشلونة يوفنتوس أرتور -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة جوائز مالية قياسية في كأس العرب 0:47 دقيقة استمرار تجربة الحضور الجماهيري المحدود في فرنسا 4:39 دقيقة هل يتغيّر نظام الدوري الإيطالي الموسم المقبل ؟ 0:31 دقيقة إصابة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز بفيروس كورونا 1:12 دقيقة تشافي يؤكد "هدفي الرئيسي دائما هو تدريب برشلونة" 1:07 دقيقة ماذا قال رافانيللي عن مواجهة يوفنتوس وليون ؟ 0:41 دقيقة يوفنتوس يكشف عن طبيعة إصابة ديبالا 1:27 دقيقة فياريال يقدّم مدربه الجديد "إيمري" لوسائل الإعلام 2:23 دقيقة بيانيتش وأرتور بين التألق والأفول 1:48 دقيقة رغم تتويجه بلقب الكالتشو مستقبل ساري غامض