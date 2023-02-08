ولعب ياسين بونو دوراً بارزاً جداً في تأهل منتخب بلاده التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™، بتألقه في الذود عن مرماه حيث سار أسود الأطلس في طريق صعب للغاية وتخطوا إسبانيا في دور الـ١٦، والبرتغال في ربع النهائي، قبل أن يخسروا بصعوبة أمام فرنسا في المربع الذهبي.

وأنقذ بونو حارس إشبيلية ركلتي جزاء رائعتين في فوز المغرب بركلات الترجيح على إسبانيا، كما تألق أيضا وقاد فريقه للفوز على البرتغال بهدف دون رد في ربع النهائي.

وساهم مارتينيز بشكل كبير في قيادة الأرجنتين للقب كأس العالم FIFA قطر 2022™بتألقه خلال النهائيات وخصوصاً المباراة النهائية أمام فرنسا التي أنقذ فيها فريقه من هدف محقق عندما كانت النتيجة (٣-٣) في الدقيقة ١٢٣، حيث تقدم مهاجم فرنسا راندال كولو مواني وسدد الكرة باتجاه الزاوية السفلية للشباك. لكن مارتينيز تصدى لها بشكل رائع بقدمه اليسرى وأمن ذهاب المباراة إلى ركلات الترجيح.

في المقابل قاد البلجيكي كورتوا فريقه ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بتألقه اللافت أمام ليفربول في المباراة النهائية.

وتُمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً في الفترة بين 8 أغسطس 2021 إلى 18 ديسمبر 2022. وسيتم الكشف عن الفائز في حفل سيقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم 27 فبراير 2023.