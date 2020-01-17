بونجاح يكشف سر العودة القوية للسد وحكاية الهدف الثاني؟ من قبل beIN SPORTS January 17, 2020 19:00 1:56 دقيقة كشف الدولي الجزائري بغداد بونجاح وقناص نادي السد صاحب ثنائية في مرمى الدحيل في نهائي كأس قطر الذي انتهى برباعية نظيفة الجمعة عن السر الذي يقف وراء العودة القوية للسد بعد فترة من الاضطراب في النتائج. السد بغداد بونجاح كأس قطر -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة المنتخب السعودي يحقق فوزاً سهلاً على أستراليا 0:33 دقيقة ناصر العطية يتحدث عن رالي داكار ويعد الجماهير 1:09 دقيقة أكرم عفيف: "أسعدنا جماهيرنا بعرض ممتع" 0:35 دقيقة مباريات الفرق الإيرانية في الأبطال على أرض محايدة 0:38 دقيقة مدرب ليغانيس متفاجئ من انتقال يوسف النصيري 1:09 دقيقة الاتحاد العراقي يوافق على تقديم استقالته 1:17 دقيقة "كيمو" يتحدث عن تحرّر السد من الضغوط 1:56 دقيقة بونجاح يكشف سر عودة السد وحكاية الهدف الثاني؟ 1:01 دقيقة كأس قطر - مراسم تتويج نادي السد بلقبه الثاني 0:26 دقيقة باير ليفركوزن يجدد عقد مدربه لغاية 2022