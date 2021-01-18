وتقدم بوكا جونيورز في النتيجة أولاً، من هدف أحرزه لاعبه الكولومبي الدولي إيدوين كاردونا في الدقيقة 64، وفي الوقت الذي كان فيه رفاقُ كارلوس تيفيس يستعدون للاحتفال باللقب ، تمكن بانفيلد من إدراك التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت المضاف، ليتحول الحسمُ إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقبَ لبوكا جونيورز بخمس ٍ ركلات ناجحة مقابل ثلاث، ليحقق الفريقُ لقبَ النسخة الأولى من كأس دييغو مارادونا..

