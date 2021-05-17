ريفر بلايت الذي دخل المباراة منقوصاً من 15 لاعباً مصابا بفايروس كورونا، وجد نفسه متأخراً في النتيجة منذ وقت مبكر، عندما وضع المخضرم كارلوس تيفيز بوكا جونيورز في المقدمة في الدقيقة 11.

لكن ريفر بلايت لم يستسلم، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 68، بهدف أحرزه جوليان ألفاريس.

تعادل استمر حتى نهاية اللعب، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت إهدار ريفر بليت لركلتين، مقابل إهدار بوكا جونيورز لواحدة، لتذهب الأفضلية لرفاق كارلوس تيفيز بأربع ركلات مقابل اثنتين، الذين حجزوا بذلك مقعداً في نصف النهائي