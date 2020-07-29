بورنموث يعتزم تقديم شكوى ضدّ شركة عين الصّقر ! July 29, 2020 12:13 0:49 دقيقة تدرس إدارة نادي بورنموث، تقديم شكوى ضدّ شركة عين الصّقر المشغلة لنظام تقنية خطّ المرمى، للمطالبة بتعويضات بعد مغادرة الفريق أندية الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز شيفيلد يونايتد أستون فيلا بورنموث -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة شباب بلوزداد بطلاً للدوري الجزائري 0:31 دقيقة أرسنال يقترب من تمديد إعارة سيبايوس 0:35 دقيقة ويليان يتلقّى عرضين من الـ"بريميرليغ" 0:49 دقيقة بورنموث يعتزم تقديم شكوى ضدّ شركة عين الصّقر ! 0:46 دقيقة أتلتيكو مدريد يعدّ العدّة لمواجهة لايبزيغ 0:34 دقيقة شالكه يتنفس الصعداء ! 0:32 دقيقة دياز يطمئن محبيه 0:45 دقيقة لالانا يتطلّّع لتقديم الإضافة لبرايتون 0:36 دقيقة بلد الوليد يتوصّل إلى اتفاق مع خيتافي بشأن كارنيرو 0:29 دقيقة التعادل يحسم قمّة الوداد البيضاوي ومولودية وجدة