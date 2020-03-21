وذكر بورتسموث في موقعه الرسمي على الإنترنت: "نادي بورتسموث لكرة القدم يستطيع تأكيد أنّ نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا لثلاثة من لاعبيه جاءت إيجابية".

وأضاف النادي أنّ النتائج التي تلقاها الليلة الماضية كشفت عن إصابة جيمس بولتون وأندي كانون وسيان راغيت بالفيروس.

وأوضح بورتسموث الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي (الثالثة فعلياً) أنّ الحالة الصحية للاعبيه جيدة وأنهم يخضعون للإجراءات الصحية المتفق عليها، مضيفاً أنّه ينتظر فحوصات بقية لاعبيه أيضاً.

وكان بورتسموث واجه أرسنال الإنكليزي أوائل الشهر الحالي ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي,