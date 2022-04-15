بن رحمة يتحدث عن "مرارة " إقصاء الجزائر من قبل beIN SPORTS April 15, 2022 13:19 0:54 دقيقة أكد سعيد بن رحمة لاعب وست هام أنه مازال يشعر بالمرارة من اقصاء المنتخب الجزائري أمام الكاميرون في الملحق الفاصل المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب الجزائر سعيد بن رحمة تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة بن رحمة يتحدث عن "مرارة " إقصاء الجزائر 11:41 دقيقة دروغبا يطالب بمشاركة إفريقية أكبر في المونديال 3:20 دقيقة قمة مغاربية مرتقبة بين وفاق سطيف وضيفه الترجي 2:55 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين القوة الجوية والشباب 3:21 دقيقة التعاون يفوز على سباهان بثلاثية نظيفة 2:59 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الغرافة وشباب الأهلي 1:45 دقيقة ماذا قال تشافي بعد الهزيمة أمام فرانكفورت؟ 4:21 دقيقة رينجرز يطيح بسبورتينغ براغا من ربع النهائي 4:15 دقيقة روما يضرب بقوة ويبلغ نصف النهائي 4:00 دقيقة وست هام يتجاوز عقبة ليون ويتأهل إلى نصف النهائي