بنفيكا يتوجّ بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب من قبل beIN SPORTS April 26, 2022 09:15 0:56 دقيقة توج بنفيكا البرتغالي بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب بفوزه الكاسح على زالتسبورغ النمساوي بستة أهداف دون رد. تقارير إخبارية بنفيكا زالتسبورغ -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة الفوز شعار القوة الجوية في مواجهة مومباي سيتي 0:28 دقيقة التعاون ينشد الفوز من بوابة باختاكور 1:10 دقيقة موقعة حاسمة تجمع شباب الأهلي دبي بفولاد خوزستان 5:56 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد 0:56 دقيقة بنفيكا يتوجّ بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب 0:29 دقيقة اليوناني جونياس يعود مدرباً لبيراميدز 0:46 دقيقة الأولمبية الإيطالية تدعم حظر مشاركة اللاعبين الروس 2:41 دقيقة اليويفا يختار أجمل أهداف مباريات نصف النهائي 0:42 دقيقة تقارير - روديغر يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد 0:36 دقيقة سيتي يخوض تدريباته الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد