بنفيكا وسالزبورغ في نهائي الدوري الأوروبي للشباب من قبل beIN SPORTS April 23, 2022 10:01 1:39 دقيقة بلغ بنفيكا نهائي الدوري الأوروبي للشباب للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على يوفنتوس بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الرسمي بالتعادل بهدفن لمثلهما. وسيواجه بنفيكا في النهائي فريق سالزبورغ بعد فوزه على أتليتيكو مدريد بخماسية دون رد. تقارير إخبارية يوفنتوس بنفيكا سالزبورغ -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة بنفيكا وسالزبورغ في نهائي الدوري الأوروبي للشباب 0:28 دقيقة مباراة بآمال مختلفة بين الهلال والشارقة 0:52 دقيقة الفيصلي يبحث عن تأمين صدارته من بوابة الوحدات 2:23 دقيقة الوداد لتأكيد أحقيته وشباب بلوزداد للتعويض 5:09 دقيقة الأهلي يتعادل مع الرجاء ويتأهل إلى نصف النهائي 2:43 دقيقة فولاد خوزستان يفوز على الغرافة 4:53 دقيقة فوز كاسح للشباب على مومباي سيتي 3:50 دقيقة وفاق سطيف يتغلّب على الترجي ويصعد إلى نصف النهائي 5:58 دقيقة الدحيل يهزم التعاون ويبلغ ثمن نهائي "أبطال آسيا" 0:58 دقيقة برشلونة على أعتاب نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات