بلماضي يولي أهمية كبيرة لمواجهة زامبيا من قبل beIN SPORTS March 25, 2021 13:55 3:22 دقيقة ينزل المنتخب الجزائري ضيفا على زامبيا في مباراة تبدو شكلية للخضر بعد ضمان تأهلهم المسبق للـ"كان"، لكنّ المدرب جمال بلماضي يولي أهميةً كبيرةً للمقابلة التي ستشكل فرصة ً لإشراك بعضِ اللاعبين الجدد. تقارير إخبارية منتخب الجزائر تصفيات كأس أمم أفريقيا جمال بلماضي -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة إيطاليا تستهل التصفيات بمواجهة إيرلندا الشمالية 3:22 دقيقة بلماضي يولي أهمية كبيرة لمواجهة زامبيا 3:17 دقيقة الفراعنة ينهون استعداداتهم لمباراة كينيا 6:16 دقيقة انطلاق مسيرة الشعلة من فوكوشيما بغياب الجماهير 3:34 دقيقة أوكرانيا تفرض التعادل على فرنسا 3:02 دقيقة بلجيكا تقلب تأخرها أمام ويلز وتدخل التصفيات بقوة 3:52 دقيقة فوز مُثير لصربيا على أيرلندا 3:54 دقيقة منتخب البرتغال يستهل مشوار التصفيات بالفوز 1:22 دقيقة إسبانيا تقسو على سلوفينيا 0:29 دقيقة دوري أبطال أوروبا للسيدات: ليون يهزم سان جيرمان