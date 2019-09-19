حافظت بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي للفيفا، في حين تراجع المنتخب البرازيلي مركزا ليصبح ثالثا مقابل تقدم فرنسا إلى المركز الثاني.

وتقدمت البرتغال مركزاً لتصبح خامسة على حساب أوروغواي، أما منتخب إسبانيا فبات سابعا إثر تقدمه مركزين مقابل تراجع كرواتيا إلى المركز الثامن وكولومبيا إلى المركز التاسع.

عربيا ً بقيت تونس في المركز التاسع والعشرين، في حين تقدم منتخبا الجزائر والمغرب كل منهما مركزين ليصبحا في المركز الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين تواليا ، هذا وشهد التصنيف تقدم المنتخب السوري مركزين، ليصبح في المركز الخامس والثمانين كما تقدم الأردن مركزا إلى الثامن والتسعين.

