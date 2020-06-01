بلاتر استقال نتيجة ضغوط من السلطات الأميركية من قبل beIN SPORTS June 1, 2020 22:25 0:58 دقيقة اعترف السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم بأن استقالته من الفيفا، التي تقدم بها عام 2015، جاءت في ظل ضغوط هائلة من السلطات الأميركية، التي كانت تحقق في إدعاءات بالفساد. -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة ديل بوترو يستغني عن مدربه بريتو 1:19 دقيقة مورينيو يثني على التزام لاعبيه في فترة الحجر الصحي 0:49 دقيقة جدول ومواعيد مباريات الدوري الإسباني 0:34 دقيقة دوري الدرجة الأولى الإنكليزي يعود في 20 يونيو 4:56 دقيقة مينغس ينتقد بشدة قرار استئناف المباريات 0:39 دقيقة هل تعود الجماهير الإنكليزية من بوابة الكأس؟ 0:34 دقيقة ليفربول قد يحتفل في الميرسيسايد ان سمح له 0:36 دقيقة الأندية الإنكليزية تطلق استعداداتها للموسم القادم 0:58 دقيقة بيلباو يمدد التعاقد مع مدربه غاريتانو 0:47 دقيقة لاعبو ليفربول مستمتعون بالعودة للتدريبات