بشّار الحوامدة في حوار حصري على beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS June 24, 2022 12:53 21:46 دقيقة شاهد الحوار الحصري الكامل لقنواتنا مع بشّار الحوامدة رئيس نادي الوحدات الأردني. مقابلات الوحدات الأردني بشّار الحوامدة -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة تقارير - بايرن ميونيخ يسعى لضمّ رونالدو إلى صفوفه 0:36 دقيقة فياريال يضمّ موراليس قادماً من ليفانتي 1:05 دقيقة مواجهات مرتقبة في بطولة ويمبلدون 2:14 دقيقة فيليز سارسفيلد يقدّم لاعبه الجديد غودين 0:45 دقيقة هاليب تنسحب من دورة باد هومبورغ 21:46 دقيقة بشّار الحوامدة في حوار حصري على beIN SPORTS 2:59 دقيقة هونيس يثير جدلاً كبيرًا في الشارع الرياضي الألماني 0:42 دقيقة هالر على أعتاب الانضمام إلى بوروسيا دورتموند 0:52 دقيقة فيرتز يمدّد عقده مع باير ليفركوزن حتّى 2027 0:45 دقيقة تبرئة ناصر غانم الخليفي من التهم المنسوبة إليه