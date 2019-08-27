وكشف رئيس النادي الكاتالوني جوزيب ماريا بارتوميو عن تمثال كرويف أمام ملعب كامب نو التاريخي بحضور زوجة الأسطورة الهولندية، داني وابنه خوردي وابنته سوسيلا.

وظهر كرويف بقميص البلاوغرانا وشارة الكابتن على ذراعه وهو يعطي التعليمات لزملائه وقال ابنه خوردي في هذه المناسبة: "إنه لشرف لنا، هذا التمثال في هذا المكان الخاص جداً، الذي قضى فيه والدي سنوات عديدة، هو المكان الذي يجب أن يكون فيه، مع الإشارة التي يقوم بها والتي تدل الجميع إلى أين يذهبون".

بدوره قال بارتوميو إنه عندما غادرنا كرويف "عانينا من فراغ، كنا بدون الرجل الذي غيّر عقليتنا الجماعية وبدون المدرب الذي وضع أسس كرة القدم التي نلعبها اليوم".

ويزن التمثال البرونزي 1500 كيلو غرام ويبلغ طوله 3.5 أمتار واستغرقت النحاتة الهولندية كوري أمريلان فان نيكيرك في صنعه عدة أشهر وهي تشتهر بصناعة جسم الإنسان في أعمالها.

وذيل التمثال بجملة كتبت بالإسبانية "Salid y disfrutad" والتي تعني اخرج واستمتع، وهي تدل تماماً على إرث كرويف الذي تركه في النادي إذ كان هدفه النهائي تقديم كرة قدم ممتعة ومسلية كلاعب ومدرب.

لعب كرويف في برشلونة بين عامي (1973 و1978)

درب برشلونة بين عامي (1988 و1996)

ولد عام 1947 وتوفي عام 2016

