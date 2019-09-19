وقال ابن الـ38 عامًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستاغرام "على رغم أنني أفكر بالأمر دائمًا، الا أنها ليست النهاية لأنني سأبقى في عالم كرة القدم بطريقة أو بأخرى، حان الوقت لأعلن بعد ما يقارب الـ20 عامًا من ممارسة كرة القدم، عن نهاية مسيرتي الاحترافية".

وكان برباتوف بدأ مسيرته في بلاده مع سسكا صوفيا عام 1998 قبل الانتقال إلى باير ليفركوزن الألماني عام 2001 ومنه إلى توتنهام الانكليزي بعد خمسة أعوام.

وانتقل بعدها إلى مانشستر يونايتد في صيف العام 2008 مقابل 30,7 مليون جنيه إسترليني (38,1 مليون يورو حينها)، وأمضى في ملعب "أولد ترافورد" أربعة مواسم حقق خلالها لقب الدوري الممتاز في مناسبتين (2009 و2011) وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما فاز في موسم 2010-2011 بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الانكليزي (20) مشاركة مع الأرجنتيني كارلوس تيفيز لاعب مانشستر سيتي حينها.

وحل برباتوف في فولهام صيف 2012 وتنقل بعدها بين أندية موناكو الفرنسي، باوك اليوناني وأخيرًا كيرالا بلاسترز الهندي حتى آذار/مارس 2018.

وسجل برباتوف 48 هدفًا مع منتخب بلاده.





