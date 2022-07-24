بايل يسجل أول أهدافه مع لوس أنجليس إف سي من قبل beIN SPORTS July 24, 2022 15:10 1:32 دقيقة دوّن الويلزي غاريث بايل أول أهدافه مع فريقه الجديد لوس أنجليس إف سي حين قاده للفوز على سبورتينغ كانساس سيتي بهدفين دون مقابل في الدوري الأميركي لكرة القدم. تقارير إخبارية غاريث بايل الدوري الأميركي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 7:32 دقيقة المنتخب الأسترالي يحتفظ بلقبه بطلاً لآسيا 1:32 دقيقة بايل يسجل أول أهدافه مع لوس أنجليس إف سي 0:45 دقيقة المنتخب النيوزيلندي يحرز المركز الثالث 2:24 دقيقة كلوب: " أنا سعيد ببقاء صلاح مع ليفربول" 0:29 دقيقة لونس يفوز على إنتر ودياً 0:35 دقيقة الولايات المتحدة تنال ذهبية التتابع 4 مرات 100 م 0:29 دقيقة أندرسون بيترز يحتفظ بلقب مسابقة رمي الرمح 0:30 دقيقة ذهبية التتابع 4 مرات 100 م لرجال كندا 8:14 دقيقة فضية للجزائري سجاتي في سباق 800 م 3:53 دقيقة منتخب جنوب إفريقيا يتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات