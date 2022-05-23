وجاء في بيان بايرن: "مانويل نوير سيبقى في بايرن حتى 2024".

ومدّد مانويل نويل عقده لسنة إضافية حتى حزيران/يونيو 2024، بعد أن كان انضم من شالكه في 2011 وهو قائد بايرن ميونيخ منذ 2017.

وقال المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان: "مانويل نوير أفضل حارس مرمى في العالم وقد حدد لأعوام طويلة المعايير على المستوى الدولي. إنه لإنجاز هائل أن تكون قادراً على تقديم عروض عالمية المستوى باستمرار على مدار هذه الفترة الطويلة من الزمن".

ويبلغ نوير من العمر 36 عاماً، ما يعني أنه سيكون في الثامنة والثلاثين حين يصل الى نهاية عقده الجديد.

ورأى كان أنّ "مانويل هو أحد الشخصيات الهامة جداً في تاريخ بايرن ميونيخ".

وبات نوير الذي خاض 472 مباراة بقميص النادي البافاري، ثاني لاعب مخضرم يجدّد ارتباطه بالفريق لعام إضافي بعد توماس مولر (32 عاماً)، اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات في التشكيلة الحالية (626 مباراة)، فيما يلف الغموض مستقبل الركيزتين الأساسيتين الأخريين البولندي روبرت ليفاندوفسكي وسيرج غنابري اللذين ينتهي عقديهما في 2023.