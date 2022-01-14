ونشر النادي البافاري في موقعه الرسمي بياناً رسمياً يؤكد غياب ديفيز عن الملاعب بسبب مشاكل في القلب ناتجةٍ عن إصابته بفيروس كورونا، مضيفاً أنهم قاموا بفحوصات المتابعة واكتشفوا علامات التهاب خفيفة في عضلات القلب.
بايرن ميونخ يعلن غياب ديفيز بسبب مشاكل صحية في القلب
ونشر النادي البافاري في موقعه الرسمي بياناً رسمياً يؤكد غياب ديفيز عن الملاعب بسبب مشاكل في القلب ناتجةٍ عن إصابته بفيروس كورونا، مضيفاً أنهم قاموا بفحوصات المتابعة واكتشفوا علامات التهاب خفيفة في عضلات القلب.
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