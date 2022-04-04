انقسام بشأن مستقبل كيروش مع منتخب مصر من قبل beIN SPORTS April 4, 2022 21:45 2:56 دقيقة يناقش اتحاد الكرة المصري مستقبل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مع منتخب الفراعنة وسط ميل بين أعضائه إلى الاحتفاظ بخدماته لكن دون التوصل إلى إعلان رسمي حتى الآن. تقارير إخبارية كارلوس كيروش منتخب مصر -آخر الفيديوهات 5:58 دقيقة ريال سوسييداد يفوز على إسبانيول بهدف قاتل 3:50 دقيقة كريستال بالاس يقسو على أرسنال 0:28 دقيقة تعادل هاتاي سبور وأضنة في الدوري التركي 0:48 دقيقة الحمامي تحرز اللقب للمرة الأولى 2:56 دقيقة انقسام بشأن مستقبل كيروش مع منتخب مصر 1:11 دقيقة فان دايك يشدد على ضرورة فوز ليفربول على بنفيكا 1:05 دقيقة تصريح صادم من غوارديولا حول أتلتيكو مدريد 4:38 دقيقة فاسكو يتعاقد مع مجموعة استثمارية أميركية 1:09 دقيقة بيولي: "الجميع مطالب بالتركيز" 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30