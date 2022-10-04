انطلاق النسخة الثامنة من قمة أكاديمية أسباير العالمية من قبل beIN SPORTS October 4, 2022 12:51 2:09 دقيقة انطلقت النسخة الثامنة من قمة أكاديمية أسباير العالمية في الدوحة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور العديد من نجوم كرة القدم في وقت سابق. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم أكاديمية أسباير -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة بورتو يستضيف باير ليفركوزن وعينه على النقاط الثلاث 0:45 دقيقة أتليتيكو مدريد في اختبار صعب على أرض كلوب بروج 2:09 دقيقة انطلاق النسخة الثامنة من قمة أكاديمية أسباير 4:03 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 9 0:41 دقيقة سبورتينغ يأمل مواصلة عروضه القوية 4:03 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 7 3:02 دقيقة ليفربول يواجه رينجرز للتعافي 2:34 دقيقة بايرن يستقبل فيكتوريا بلزن في موقعة بالمتناول 0:35 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يسعى لتجاوز عقبة توتنهام 3:18 دقيقة آياكس ينشد الفوز من بوابة نابولي