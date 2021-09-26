انتهاء مشوار المغرب في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات عند ربع النهائي من قبل beIN SPORTS September 26, 2021 16:36 0:28 دقيقة انتهى مشوار المنتخب المغربي في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات عند ربع النهائي بخسارته أمام نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل اليوم الأحد. تقارير إخبارية كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة أرتيتا يتحدّث عن الفوز الباهر لأرسنال على توتنهام 2:02 دقيقة فوزان عريضان للسد والدحيل 0:38 دقيقة هوركاتش يحصد لقب بطولة موزيل 0:47 دقيقة كونتافيت تحرز لقب بطولة أوستـرافا 1:29 دقيقة فالكاو يواصل التألق وانتصار ثمين لأوساسونا 3:19 دقيقة موناكو يقلب الطاولة على كليرمون 2:31 دقيقة فاتي: رقم ميسي لا يمثل ضغطاً بالنسبة لي 5:16 دقيقة أرسنال يحسم مواجهة الديربي بالفوز على توتنهام 0:40 دقيقة الاتحاد المصري يعتذر عن استضافة مباراة السودان 0:28 دقيقة خيمينيز يستعيد شهيته ويقود وولفرهامبتون لفوز غالٍ