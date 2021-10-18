🚨 عــاجــل | الاتحاد الأوروربي لكرة القدم يعاقب إنكلترا بخوض مباراة واحدة دون حضور جماهيري بسبب تبعات نهائي يورو 2020 pic.twitter.com/2Pe0hScteh — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 18, 2021

وشابت المشاهد الفوضوية المباراة التي جمعت بين إنكلترا وإيطاليا في 11 تموز/ يوليو ، حيث شق المشجعون الذين لا تذاكر لهم طريقهم عبر الأطواق الأمنية للدخول إلى الاستاد.

وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي عن سلسلة من العقوبات تضمنت خوض إنكلترا مباراتين دون حضور جماهيري، إحداهما مع وقف التنفيذ، إضافة لغرامة مالية بلغت مئة ألف يورو.

وقال متحدث باسم الاتحاد الانكليزي: "على الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل من الحكم، فإننا نعترف بنتيجة قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا".

وأضاف "ندين السلوك الرهيب للأفراد الذين تسببوا في المشاهد المخزية داخل وحول ملعب ويمبلي في نهائي يورو 2020 ونأسف بشدة لأن بعضهم تمكن من دخول الملعب".

وسينطبق الحظر على المباراة الأولى لإنكلترا على أرضها في النسخة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2022-2023 بدلاً من مباراة الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم ضد ألبانيا حيث تدخل هذه المباراة في إطار مسابقات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).