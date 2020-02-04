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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تبلغ روسيا منعها من المشاركة في مونديال قطر 2022

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أفاد مراسل beIN SPORTS في روسيا أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أبلغت روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

AFP

وبحسب مراسلنا، فإن الوادا أصدرت بيانا صحافيا قالت فيه إنه لا يحق للرياضيين الروس المشاركة في أي بطولة عالمية تقام كل أربع سنوات أو أكثر، لذا لن يكون بإمكانهم المشاركة في كأس العالم قطر 2022، فيما سيكون بإمكان المنتخب الروسي المشاركة في بطولة أوروبا المقبلة لكونها قارية وليست عالمية.
 

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