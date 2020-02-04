وبحسب مراسلنا، فإن الوادا أصدرت بيانا صحافيا قالت فيه إنه لا يحق للرياضيين الروس المشاركة في أي بطولة عالمية تقام كل أربع سنوات أو أكثر، لذا لن يكون بإمكانهم المشاركة في كأس العالم قطر 2022، فيما سيكون بإمكان المنتخب الروسي المشاركة في بطولة أوروبا المقبلة لكونها قارية وليست عالمية.

