وبحسب مراسلنا، فإن الوادا أصدرت بيانا صحافيا قالت فيه إنه لا يحق للرياضيين الروس المشاركة في أي بطولة عالمية تقام كل أربع سنوات أو أكثر، لذا لن يكون بإمكانهم المشاركة في كأس العالم قطر 2022، فيما سيكون بإمكان المنتخب الروسي المشاركة في بطولة أوروبا المقبلة لكونها قارية وليست عالمية.
الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تبلغ روسيا منعها من المشاركة في مونديال قطر 2022
وبحسب مراسلنا، فإن الوادا أصدرت بيانا صحافيا قالت فيه إنه لا يحق للرياضيين الروس المشاركة في أي بطولة عالمية تقام كل أربع سنوات أو أكثر، لذا لن يكون بإمكانهم المشاركة في كأس العالم قطر 2022، فيما سيكون بإمكان المنتخب الروسي المشاركة في بطولة أوروبا المقبلة لكونها قارية وليست عالمية.
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