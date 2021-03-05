الهيدوس يشيد بمشاركتي قطر في التصفيات الأوروبية والكونكاكاف من قبل beIN SPORTS March 5, 2021 20:51 1:54 دقيقة أكّد قائد ُ المنتخب القطري "حسن الهيدوس" أنّ المشاركة َ في التصفيات الأوروبيّة والكونكاكاف ستمنح المزيد من الخبرة لعناصر المنتخب، مضيفاً أنّه كان يتمنّى مشاركة َ العنّابي مرّة أخرى في كوبا أميركا. مقابلات حسن الهيدوس منتخب قطر -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة أزارينكا تنسحب من قطر توتال للتنس بسبب الإصابة 2:28 دقيقة الملف الاقتصادي هاجس حقيقي للرئيس المقبل لبرشلونة 2:25 دقيقة يوفنتوس يعيش على وقع أزمة مالية بسبب "كوفيد-19" 8:30 دقيقة قراءة في ردود الأفعال بعد سقوط ليفربول أمام تشيلسي 0:38 دقيقة كلوب يشرح سبب تغيير صلاح في مباراة تشيلسي 2:39 دقيقة مواجهة عربية خالصة بين بلوزداد والهلال 0:45 دقيقة تعرف على تشكيلة ليبرون جيمس لمباراة كل النجوم 2:10 دقيقة هوليداي يقود باكس للفوز على غريزليز 3:11 دقيقة تشيلسي يزيد من محن ليفربول على أرضه 0:33 دقيقة توتنهام يحقق فوزه الثالث توالياً