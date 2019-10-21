مانشستر يونايتد يفسد كل شيء على ليفربول

لا أرقام قياسية ولا إقالة سولشاير

بوشيتينو هو المسؤول الأول عن أزمة نادي توتنهام

هل يحقق ريال مدريد انتصاره الأول بدوري الأبطال من قلب جحيم إسطنبول ؟

الهلال في النهائي القاري ؟

مشاهدة ممتعة للجميع ...