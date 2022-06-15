وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 تموز/يوليو المقبل في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

