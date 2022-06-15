وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 تموز/يوليو المقبل في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.
النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتيني وبلاتر
وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 تموز/يوليو المقبل في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.
تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم ميشال بلاتيني جوزيف بلاتر