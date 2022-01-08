ولم يحضر النجمة إلى المباراة التي كانت مقررة عصر اليوم في حين حضر العهد وطاقم الحكام الذي انتظر ربع ساعة قبل أن يغادر الجميع ارض الملعب.

وكان النجمة قد أعلن قبل أيام تعليق مشاركته في البطولة على خلفية تظلمات تحكيمة ومحاباة الحكام لنادي العهد.

هذا ومن المتوقع ان يحسم اتحاد اللعبة ست نقاط من رصيد النجمة، في أول اجتماع للجنة التنفيذية لاتحاد اللعبة، حسبما تنص عليه القوانين، بالإضافة إلى عقوبات أخرى قد تطال النادي الاكثر جماهيرية في لبنان في حال امتنع عن حضور المباراة المقبلة، والتي قد تصل إلى إسقاط الفريق إلى الدرجة الثانية.

وكانت محاولات عديدة واتصالات واسعة أجريت لمعالجة المشكلة لكنها لم تفلح في إيجاد اي مخرج.

