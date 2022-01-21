الموجة الرابعة من كوفيد-19 تؤرق الأندية الإيطالية من قبل beIN SPORTS January 21, 2022 14:50 2:12 دقيقة مع اشتداد وقع الموجة الرابعة من الكوفيد في إيطاليا، بدأت أصوات الأندية ترتفع أكثر طالبة المساعدة نتيجة للإجراءات الأخيرة، ما دفع ليغا كالتشو للتهديد بإمكانية الاستسلام إن لم تتدخل الحكومة. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة أديبايور: "شاهدت مباريات قوية في الـ"كان" 0:50 دقيقة موتسيبي: "كوت ديفوار ستكون جاهزة" 2:32 دقيقة أحمد ولد يحيى في حديث حصري لـbeIN SPORTS 0:56 دقيقة رياض محرز يبعث برسالة إلى الشعب الجزائري 0:45 دقيقة أستون فيلا يجدد عقد حارسه مارتينيس 0:21 دقيقة ريال مدريد يصطدم بأتلتيك بيلباو في ربع نهائي الكأس 0:38 دقيقة رابطة الدوري الاسباني تعلن تطبيق الذكاء الاصطناعي 2:12 دقيقة الموجة الرابعة من كوفيد-19 تؤرق الأندية الإيطالية 0:31 دقيقة أوساكا تودّع بطولة أستراليا ونادال يواصل التألق 0:43 دقيقة توتنهام يجدد عقد حارسه لوريس