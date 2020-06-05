الموافقة على عودة موسم الـMLS من قبل beIN SPORTS June 5, 2020 13:59 0:29 دقيقة ستعود عجلة الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين MLS للدوران في شهر تموز/ يوليو المقبل بولاية فلوريدا وذلك بعد فترة توقف طويلة منذ آذار/ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة أنباء عن تأخر صدور قرار "كاس" حول عقوبة الـ"سيتي" 0:29 دقيقة الموافقة على عودة موسم الـMLS 0:19 دقيقة ساوثمبتون يمدد عقد شين لونغ 0:31 دقيقة الاتحاد الاسكتلندي يجيز عودة الأندية للتدريبات 0:54 دقيقة رسالة مؤثرة من كانوتيه 0:44 دقيقة ملعب المدينة التعليمية جاهز لنهائيات مونديال 2022 0:53 دقيقة الموافقة على استئناف موسم الـ"NBA" بـ22 فريقاً 4:20 دقيقة نقاشات فرنسية ساخنة فوق طاولة مجلس الدولة 0:28 دقيقة وزير الرياضة الإيطالي يوافق على تقديم موعد الكأس 0:28 دقيقة نتائج اختبارات كورونا لحكام الكالتشو سلبية